Laura schenkt ihrem Wendler eine Protz-Karre

Laura Müller hat ihrem Freund Michael Wendler einen langersehnten Wunsch erfüllt.

Bevor der Schlager-Sänger die große Überraschung zu Gesicht bekam, weihte die Influencerin ihre Follower über ihre Instagram-Story in ihren Plan ein.

Die Aktion plante die 19-Jährige schon seit Wochen. "Und ich habe mir gedacht, es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht umgesetzt bekommen", so Laura. Die Überraschung ist ihr auf jeden Fall gelungen. Nachdem sie ihren Freund mit der Behauptung, der Briefkasten sei umgefahren worden, in die Einfahrt lockte, konnte es Michael kaum glauben. "Schatz nicht dein Ernst oder? Du bist verrückt! Du musst das doch nicht machen", reagierte Wendler sichtlich überrascht. Als er dann den Innenraum des Wagens sieht, ist er so überwältigt, dass er fast kein Wort herausbekommt.