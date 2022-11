LASK vs Sturm, A.Wien vs WAC, Klagenfurt vs Salzburg

Drei Partien werden am Sonntag in der Ö-Bundesliga ausgetragen.

Das Match im Ticker: Austria Wien vs Wolfsberg

FK Austria Wien – RZ WAC Sonntag, 13.11.2022, 14:30 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter:

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga fünf der letzten sieben Spiele gegen den RZ WAC (1U 1N) – so viele wie in den vorangegangenen 15 Duellen. Die Wiener Austria ist seit vier BL-Duellen gegen den WAC ungeschlagen – so lange wie zuletzt von März 2016 bis März 2017 (damals ebenfalls 3S 1U).

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga gegen den RZ WAC die vergangenen drei Heimspiele – erstmals. Die Wiener Austria traf in 11 BL-Heimspielen in Folge gegen den WAC und erzielte dabei 25 Tore – im Schnitt 2,3 Tore pro Heimspiel.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit vier Spielen im letzten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (1S 3U). Die letzte Niederlage im letzten BL-Spiel des Jahres kassierte der WAC im Dezember 2017 beim 1:5 gegen den SV Mattersburg.

Der FK Austria Wien hatte 100 Spielzüge mit mindestens 10 Pässen – so viele wie sonst nur der FC Salzburg in dieser Saison der Bundesliga. Der RZ Pellets WAC hatte mit 28 solcher Spielzüge die wenigsten in dieser BL-Saison.

Dominik Baumgartner vom RZ Wac absolvierte 99 Spiele in der Bundesliga, 11 dieser 99 Spiele absolvierte er gegen den FK Austria Wien – nur gegen den SK Rapid Wien und FC Salzburg (je 14) mehr.

Das Match im Ticker: Klagenfurt vs FC Salzburg

SK Austria Klagenfurt – FC Salzburg Sonntag, 13.11.2022, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter:

Der SK Austria Klagenfurt gewann am 16. Spieltag der vergangenen Saison sein Heimspiel gegen den FC Salzburg mit 2:1 und fügte damit Salzburg die erste von zwei Niederlagen 2021/22 zu. Das zweite BL-Heimspiel gegen Salzburg am 10. April 2022 endete mit 0:6 – der höchsten Niederlage Klagenfurts in der Bundesliga.

Der SK Austria Klagenfurt hält bei 21 Punkten nach den ersten 15 Spielen und damit bei zwei Punkten mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Die Klagenfurter rangieren aktuell auf Platz 5 und könnten auch diesmal auf einem Platz in der oberen Tabellenhälfte überwintern. 2021/22 überwinterte Klagenfurt in der Bundesliga auf Platz 4.

Der FC Salzburg sicherte sich zum 10. Mal in der Drei-Punkte-Ära die Winterkrone in der Bundesliga. In den vorangegangenen neun Fällen wurde Salzburg danach auch Meister.

Der FC Salzburg gewann erstmals unter Matthias Jaissle in der Bundesliga sechs Auswärtsspiele in Folge – das gelang als Salzburg-Trainer zuvor nur Ricardo Moniz von April bis September 2011 (damals sogar 7). Allerdings ist Salzburg seit fünf Jahren im letzten BL-Auswärtsspiel eines Kalenderjahres sieglos (3U 2N) und verlor 2021 das letzte BL-Auswärtsspiel in Klagenfurt (1:2).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte neun Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und fast doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Salzburg kassierte zwei Gegentore per Kopf (wie der SK Sturm Graz und der LASK) – kein Team weniger in dieser BL-Saison.

Das Match im Ticker: LASK Linz vs Sturm Graz

LASK Linz – SK Sturm Graz Sonntag, 13.11.2022, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter:

Der LASK gewann das Hinspiel in Runde 5 mit 1:0 beim SK Sturm Graz, nachdem die Linzer Athletiker zuvor vier Duelle in der Bundesliga sieglos geblieben waren (2U 2N). Zwei BL-Siege in Folge gegen Sturm gelangen dem LASK zuletzt von Juni 2020 bis Februar 2021 (damals sogar 4-zu-null-Siege in Folge).

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga nur eines der ersten 15 Spiele (9S 5U) – wie zuvor nur 1997/98. Diese Niederlage kassierte Sturm im Hinspiel gegen den LASK (0:1, H). Weiters holte Sturm 32 Punkte aus den ersten 15 BL-Spielen – wie zuletzt 2017/18 (32) und in der 3-Punkte-Ära nur 1997/98 und 1998/99 mehr (je 34).

Der LASK ist seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im letzten BL-Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (2S 3U), darunter ein 3:3-Heimremis gegen den SK Sturm Graz am 15. Dezember 2019.

Der SK Sturm Graz ist seit der Ligareform in die Bundesliga im letzten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (3S 1U). Der einzige Punkteverlust in diesem Zeitraum war ein 3:3-Remis beim LASK am 15. Dezember 2019, als der SK Sturm Graz sogar mit 3:0 führte.

Sascha Horvath vom LASK lief 149-mal in der Bundesliga auf, 48 dieser 149 Spiele absolvierte er für den SK Sturm Graz. Rene Renner steht vor seinem 100. BL-Spiel für den LASK, 10 seiner 99 BL-Spiele für den LASK absolvierte er gegen den SK Sturm Graz und feierte dabei sechs Siege – nur gegen den SCR Altach und den RZ WAC (je 7) mehr.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 36; 2. SK Sturm Graz 32; 3. LASK Linz 26; 4. Rapid Wien 24; 5. Tirol 24; 6. Klagenfurt 21; 7. Austria Wien 20; 8. SC Austria Lustenau 18; 9. SCR Altach 15; 10. Wolfsberg 14; 11. Ried 13; 12. Hartberg 11;

16. Spieltag