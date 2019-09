LASK gelingt perfekter EL-Auftakt

Der LASK feierte zum Auftakt der Europa League einen 1:0-Heimsieg gegen Rosenborg Trondheim und startete somit perfekt in die Europacup-Saison.

Für den LASK ging heute zu Hause gegen Rosenborg Trondheim das Abenteuer Europa League los. Dabei wollten die Linzer mit einem Sieg gleich zu Beginn den Grundstein für eine erfolgreiche Gruppenphase legen. Und zu Beginn war der LASK das wachere Team und hatte mehr Spielanteile. Mit Fortdauer der Partie stellten sich die Norweger aber besser auf die Linzer Spielweise ein - Chancen waren in dieser Phase auf beiden Seiten Mangelware. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Holland nach einer Ecke mit der Hüfte dann aber doch noch das 1:0 für die Linzer.

In der zweiten Halbzeit vergab Klauss gleich zu Beginn die große Chance auf den zweiten Treffer, als er den Ball alleine vor dem Tor an eben diesem vorbei lupfte. Obwohl die endgültige Entscheidung ausblieb, kontrollierten die Linzer das Spiel in der zweiten Halbzeit und kamen nie wirklich in Gefahr, einen Gegentreffer zu erhalten. So durfte das Team gleich im ersten Gruppenspiel über einen vollen Erfolg jubeln.

Offensiv-Spektakel in Frankfurt

In Frankfurt kam es gleich zu Beginn der Gruppenphase zum Schlager zwischen dem Team von Adi Hütter und Arsenal London. In einer von zahlreichen Chancen geprägten ersten Halbzeit mit deutlichen Vorteilen für die Frankfurter war es jedoch Willock, der Arsenal mit einem abgefälschten Schuss in der 38. Minute in Front brachte.

In der zweiten Halbzeit änderte sich kaum was am Spielverlauf. Frankfurt erspielte sich immer wieder gute Chancen, verpasste aber mehrfach den Ausgleich. Auf der anderen Seite blieb auch Arsenal über Konter stets gefährlich. Fünf Minuten vor Spielende sorgten Jungstar Saka nach einem dieser schnellen Gegenstöße und Aubameyang mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung.

Auftaktsiege für Sevilla und Basel