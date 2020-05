Ländle-Seilbahnen starten Sommerbetrieb: Das sind die neuen Vorschriften

Die Vorarlberger Seilbahnen starten am 29. Mai ihren Sommerbetrieb. Welche Regeln und Vorschriften gelten, verraten die Zuständigen heute bei einem Pressegespräch. VOL.AT berichtet live ab 11 Uhr.

Endlich ist es so weit: Die Vorarlberger Seilbahnen dürfen in die Sommersaison starten. Voraussichtlich dürfen sie am Freitag, dem 29. Mai, den Betrieb wieder aufnehmen. Die Verantwortlichen der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Fachgruppenobmann Hannes Jochum und Fachgruppen-Geschäftsführer laden zu einem Pressegespräch bei der Karrenseilbahn. Unterstützt werden sie dabei von Herbert Kaufmann, Geschäftsführer der Dornbirner Seilbahn AG. Geplant ist ein Einblick in die aktuellen Vorschriften, geltenden Verhaltensregelungen und Hygienemaßnahmen für Gäste und Mitarbeiter.