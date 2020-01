Ländle-Familie ist beim Family Night Race mit dabei

Puls 4 sucht in Gastein die schnellste Skifamilie Österreichs. Auch Voralberg ist vertreten: Familie Pircher aus Andelsbuch kämpft um den Sieg.

"Wer wird Österreichs schnellste Ski-Family", diese Frage stellt sich beim Family Night Race in Gastein. Der Fernsehsender Puls 4 sucht bei der Show leidenschaftliche Skifamilien, die in einem spannungsgeladenen Parallelslalom gegeneinander antreten. Unterstützt werden sie dabei von den Ski-Legenden Lizz Görgl, Reini Herbst, Michi Kirchgasser und Manni Pranger. Familien aus ganz Österreich treten an - darunter auch Familie Pircher aus Andelsbuch im Bregenzerwald.