Ländle: Erneute Forderung nach Raumplanungsressort

Nachdem der Verein für Bodenfreiheit gefordert hat, dass Grund und Boden unabhängige Kompetenzen bräuchten, gibt es nun weitere Unterstützer.

Der Landesgestaltungsbeirat Vorarlberg wendet sich in einem offenen Brief an Markus Wallner und Johannes Rauch - ihr Anliegen: die Trennung von Wirtschaft und Raumplanung. Eine Konzentration dieser Themen auf ein einziges Ressort sei "keine ideale Konstellation".