Lachmuskeln von 150 Besucher arg strapaziert

Open Air mit der bayrischen Musikgruppe Well brachte viele Highlights.

RANKWEIL. Ein Traumwetter herrschte zum Auftakt der großen Veranstaltungsreihe vom Rankweiler Sommer. Unter dem Motto „Rankweil lacht“ ging am Marktplatz Rankweil das Open Air mit der Musikgruppe Geschwister Well vor 150 Zuchauern über die Bühne. Dabei mussten die Menschen ihr Kommen nicht bereuen. Die sechs Geschwister Well aus Bayern haben die Lachmuskeln der Zuschauer mehr als eine Stunde lang strapaziert. Allerdings wussten die sechs Vollprofis aus der Musikszene mit ihren Liedern auch musikalisch zu überzeugen. Gespielt wurde von der Gruppe Well auf den Instrumenten Harfe, Zither, Hackbrett, Dudelsack, Akkordeon, Alphorn, Trompete, Horn, Klarinette, Maultrommel, Flöte, Schlagzeug, Geige, diverse Tuben und Brummtöpfe. VN-TK