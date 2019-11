L200 bei Alberschwende: Darum kommt es bei der Baustelle zu längeren Staus

Die Baustelle auf der L200 zwischen Alberschwende und Müselbach sorgt in den letzten Tagen für Staus von bis zu 30 Minuten. Doch warum kommt es überhaupt zu solchen Staus?

Verschiedenste Staubringer

"Das Problem ist, dass sehr viel Verkehr auf der Straße ist", gibt Ladner zu verstehen. Sobald es zu einer kleinen Störung komme, mache sich das bemerkbar. In den letzten fünf bis sechs Wochen habe es kaum Probleme gegeben - auch nicht mit Bussen. Erstaunlicherweise komme es in den vergangenen drei bis vier Tagen vermehrt zu Stauerscheinungen, diese bekomme man aber immer relativ rasch in den Griff. Nicht nur die Ampelregelung selbst, sondern auch andere Faktoren seien Gründe für Staubildung. "Auch teilweise das Fahrverhalten der Leute", so der Bauleiter. Etwa, wenn sie eine Lücke lassen oder nicht schnell anfahren. Oder wenn beispielsweise die Fahrzeuge vor einem Traktor losfahren und dadurch eine größere Lücke entsteht. "Die Ampel interpretiert das so, dass kein Auto mehr kommt. Manchmal schaltet sie dann bereits um auf die andere Richtung", erklärt Ladner. Auch das Durchlassen von Rettungsfahrzeugen oder Anlieferungen auf die Baustelle selber können Staus verursachen. "In dem Sinn auch ein paar Sachen, die von außen passieren, die Staubringer sind, nicht nur die Steuerung der Ampel selbst."