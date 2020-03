Kurz: "Wir sind sehr früh dran im Vergleich zu Italien"

Bundeskanzler Sebastian Kurz appellierte im ZIB-Spezial-Interview am Samstagabend noch einmal an die Bevölkerung: "Bleiben Sie zuhause!"

Die Situation sei die größte Herausforderung für Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstagabend im "ZIB-Spezial". Er wolle nicht beschwichtigen oder beschönigen - sondern transparent informieren. "Ich sehe mich gezwungen, das in aller Deutlichkeit anzusprechen: Diese Krankheit bringt Leid und für viele Menschen den Tod."

"Ganz entschlossen handeln"

Derzeit sei man in Österreich 10-14 Tage hinter der Lage in Italien. Daher gelte es nun "ganz entschlossen zu handeln". Er führte aus: "Wir müssen spätestens ab Montag die Republik auf den Notbetrieb herunterfahren." Nur so könne die Verbreitung des Virus bestmöglich verlangsamt werden.