Kulinarik, Mundartpoesie und Musik

Lyrik und Prosa aus dem Bregenzerwald zum feinen Menü im Gasthof Krone in Hittisau.

Hittisau. Am Dienstag, 25.Oktober, 18 Uhr lesen Michael Bartenstein und Wolfgang Troy im Gasthaus Krone in Hittisau Texte von Othmar Mennel und Kaspar Troy. Das Thema der Lesung wurde mit „hearad und deara vo dr Subersach“ bewusst gewählt, bildet doch die Subersach die natürliche Grenze zwischen dem Vorderwälder und dem Mittelwälder Dialekt. Verschiedene Texte der beiden Autoren wurden bereits vertont und werden sowohl instrumental als auch gesanglich von Elisabeth Metzler – Faißt präsentiert.

Othmar Mennel war gebürtiger Hittisauer und zählte zu den bekannten Mundartdichtern des Bregenzerwaldes. Seine Gedichte spiegeln seine Liebe zu Hittisau, zum Vorderwald und seinen Menschen. Seine Werke wurden in vier Büchern herausgegeben. Kaspar Troy hat Hunderte Gedichte geschrieben, viele Bücher und Tonträger veröffentlicht, fast alle in der Mundart des Bregenzerwaldes. Er beschreibt in seinen Texten, was den Bregenzerwald ausmacht: die Menschen, die Landschaft, die Berge und Alpen und die Dörfer. ME