Miguel Oliveira siegt in Spielberg. ©AFP

KTM-Sieg in Spielberg: Oliveira geht als Erster durchs Ziel

Der Portugiese Miguel Oliveira hat am Sonntag im Motorrad-Grand-Prix der Steiermark in Spielberg dem Hersteller KTM einen Heimsieg in der MotoGP-Klasse beschert.

Miguel Oliveira aus Portugal hat beim Grand Prix der Steiermark im österreichischen Spielberg das Rennen in der MotoGP-Klasse gewonnen. In Abwesenheit von Titelverteidiger Marc Marquez (Spanien), der nach einem Armbruch länger ausfällt, setzte sich der 25 Jahre alte KTM-Pilot am Sonntag vor Jack Miller (Australien) und Pol Espargaro (Spanien) durch.

Motorrad fängt Feuer

Das Rennen musste zwölf Runden vor Schluss unterbrochen und neu gestartet werden, nachdem die Yamaha von Maverick Vinales (Spanien) offensichtlich wegen Bremsproblemen in eine Sicherheitsvorrichtung gerast war und zu brennen begann. Vinales war vorher abgesprungen.