Kryptonit-Menschen: Sind wir ihnen hilflos verfallen?

Kryptonit-Menschen sind die Personen, die uns ein Leben lang fesseln. Was genau steckt hinter dem Phänomen? Und wie sehr belastet das unsere aktuelle Beziehung?

Wer Superman kennt, wird den Begriff Kryptonit schon mal gehört haben. Das fiktive Mineral ist die einzige Schwachstelle des Comic-Superhelden. Ähnlich verhält es sich mit Kryptonit-Menschen: Es sind die Menschen in unserem Leben, von denen wir nie so ganz loskommen.

"Nie wieder so geliebt"

Mal ist es die Jugendliebe, mal ein*e Expartner*in, mal eine unerfüllte Liebe. Kritisch wird es, wenn diese Person aus früheren Zeiten Auswirkungen auf unser aktuelles Leben hat. So sagt die Mehrheit der Befragten, dass sie immer noch Gefühle für diesen Menschen empfinden würde. Mehr als die Hälfte gab sogar zu, nie wieder so geliebt zu haben. Ein Viertel würde für "ihr Kryptonit" sogar die aktuelle Beziehung beenden.

Letztlich kann man nur selbst herausfinden, was einen an diesem bestimmten Menschen so triggert. Wer unter seinem Kryptonit massiv leidet, sollte sich allerdings nicht scheuen, sich professionelle Hilfe zu suchen.