Kruzifix beschädigt: Dennoch Freispruch

Der Richter ging im Zweifel davon aus, dass der angeklagte 16-Jährige gestolpert ist und das Kreuz am Wegesrand versehentlich und nicht absichtlich umgerissen hat.

Vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung wurde der mit zwei Vorstrafen belastete Angeklagte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch im Zweifel freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn die Staatsanwältin nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Dem 16-Jährigen wurde im Strafantrag der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Last gelegt, er habe am 24. März in Nüziders vorsätzlich am Wegesrand ein Flurkreuz eines privaten Grundeigentümers aus der Bodenverankerung gebrochen und so einen Sachschaden von 300 Euro verursacht. Wer etwas beschädigt, was der Religionsausübung dient, wird automatisch wegen schwerer Sachbeschädigung angeklagt, auch wenn der Sachschaden nur einer einfachen Sachbeschädigung entspricht.