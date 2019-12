Kriseninterventionsteam: Mehr Bewerber als Plätze

Vor allem Menschen, die selber eine schweren Schicksalsschlag erlitten haben, möchten anderen Menschen in der Not helfen.

Die Aufgabe und das Ziel des Vorarlberger Kriseninterventionszentrum ist es, Menschen in akuten Krisensituationen zu begleiten und zu unterstützen. Durch eine rasche Intervention nach einem traumatischen Erlebnis (zum Beispiel ein plötzlicher Todesfall im persönlichen Umfeld) versuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die psychischen Belastungen zu reduzieren und mögliche Folgeerkrankungen zu vermeiden. Sie hören einfühlsam zu und nehmen sich Zeit für den Menschen in Not.