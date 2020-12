Krippe erstmals am Rankweiler Marktplatz

Die Freiluft-Weihnachtskrippe wurde heuer erstmals am Marktplatz statt bei der Basilika aufgebaut, um die Weihnachtsbotschaft näher ans Volk zu bringen.

Bereits seit zehn Jahren wird die von den Krippenfreunden Rankweil erbaute Weihnachtskrippe jährlich zum Weihnachtsfest am Basilika-Kirchplatz aufgebaut. Heuer ist aber alles etwas anders, erläutert Pfarrer Walter Juen: „In diesem schwierigen Jahr, in dem Gottesdienste vielfach nicht in üblicher Form möglich sind und waren, wollen wir ein besonderes Zeichen setzen und die Krippe mitten im Zentrum und nah am Volk platzieren. Die Weihnachtsbotschaft soll so als Symbol der Hoffnung direkt unter die Menschen gebracht werden.“