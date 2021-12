Kreative Umkleidelösung: Aus dem Lockdown gondeln!

Vier innovative Hohenemser Ladys setzten mit einer einzigartigen Idee und der Unterstützung von Doppelmayr positive Shopping-Akzente in der Grafenstadt.

Für ein paar Tage verwandelte sich eine nagelneue Kabine aus dem Hause Doppelmayr in eine Umkleidelösung für den Lockdown. Dahinter steckt "kwartier" Hohenems, ein von vier lokalen Unternehmerinnen gegründeter Verein, der für frischen Wind in der Nibelungenstadt sorgt. Die zu einer kuscheligen Umkleide umfunktionierte Seilbahnkabine ermöglichte für wenige Tage ein einzigartiges Shopping-Erlebnis in der Innenstadt.