Krawallbürste Elena Miras muss das Camp verlassen

Und wieder ein C-Promi weniger: Reality-TV-Sternchen Elena Miras (27) hat am Donnerstagabend die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" verlassen müssen.

Keine Sterne für Danni und Prince

In der Dschungelprüfung strapazierte Büchner zuvor erneut die Nerven der Zuschauer sowie der Moderatoren Sonja Zielow und Daniel Hartwich. Zunächst nominierte sie sich trotz zahlreicher Phobien selbst. Dann schrie, fluchte und trödelte sie so lange in einem Raum voller Schlangen und Tauben, dass sie in der vorgegebenen Zeit weder die benötigten Sterne noch Schlüssel finden konnte.