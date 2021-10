Körperkunst, die Geschichte schreibt

Es gibt sie schon seit anbeginn der Zeit - Die Tattoos. Einst ausschließlich aus religiösen oder rituellen Gründen, werden die verschiedensten Symbole heutzutage auch aus rein modischen Gründen auf der Haut verewigt.

Welcher Kultur der Ursprung des Tättowierens zuzuschreiben ist, lässt sich nicht sagen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass diese Art der Körperkunst in unterschiedlichen Regionen der Welt simultan entstanden ist. In der heutigen Zeit sind Tattoos sehr beliebt, jedoch sind sie keineswegs ein neuartiger Modetrend. Denn die Tradition des Tätowierens besteht schon seit mehreren tausend Jahren.

So wurden beispielsweise in Chile etwa 7000 Jahre alte mumifizierte Menschen gefunden, welche Tattoos an Händen und Füßen tragen. Auch Gletschermumie "Ötzi" hat mehrere Symbole auf der Haut verewigt. Besonders aufwendige und große Tättowierungen wurden bei den Skythen, einem asiatischen Reitervolk der Eisenzeit, gefunden.