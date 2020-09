Kontakt brach vor 15 Jahren ab: Bettina aus Lustenau sucht ihren Bruder Harald

Bettina Müller aus Lustenau sucht verzweifelt nach ihrem Bruder. Sein letzter Wohnort war in Hard. Wo er sich derzeit aufhält, weiß sie nicht.

Vor 15 Jahren hat sie ihn zum letzten Mal gesehen. Damals brach der Kontakt nach dem Tod der Mutter ab. Von ihm gehört hat sie zum letzten Mal vor gut einem Jahr. "Ich weiß nicht, wo er ist, was ist", erklärt Bettina gegenüber VOL.AT. Ihre Nachforschungen brachten leider kein Ergebnis. Aufgrund des Datenschutzes habe sie von verschiedenen Einrichtungen im Land keine Auskunft bekommen, verdeutlicht sie. Auch auf Facebook ist er nicht auffindbar. Die Polizei könne ihr auch nicht weiterhelfen. "Er ist alt genug. Wenn er nicht gefunden werden will, dann ist das so zu akzeptieren", habe es geheißen. Daher ist auch keine Vermisstenanzeige möglich.

"Wir waren eng miteinander"

Kontakt brach ab

"Er war ein Lebemensch"

Das letzte Foto, dass sie von ihm hat, stammt von seiner Erstkommunion. Er sei nie wirklich fotogen gewesen, so Bettina. Daher gebe es kein aktuelleres Bild. Harald Bolli wurde am 12. November 1963 in Hard geboren. "Er hatte dort auch ein Geschäft", meint seine Schwester. "Am Kohlplatz. Firma BMP Antennentechnik." Bis vor 15 Jahren war er dort tätig. Ihr Bruder habe in Hard eine Gundel gehabt und viel Zeit auf dem See verbracht. Er habe für seine Kunst gelebt und gerne gemalt. Er habe sich engagiert und sei immer präsent gewesen - ob mit Klassenkameraden oder Kumpels. "Er war ein Lebemensch durch und durch", so seine Schwester. Seit 15 Jahren sei er nun abgetaucht. Harald ist 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hat braune Haare und trug früher einen Schnauzer an der Oberlippe. Er habe immer auf sich geachtet und sei sehr gepflegt gewesen. Harald sei von mittlerer Statur und vom Aussehen her sportlich. Er habe ein herzliches und offenes Auftreten gehabt, habe immer gelacht.