Königliche Klänge in Höchst

Das junge Austrian Brass Consort spielt das Sommerkonzert „Der Tag eines Königs“.

Höchst. Am 25. Juli lässt das Austrian Brass Consort die Pfarrkirche St. Johann in Höchst erklingen. Im heurigen Sommer-Programm „Tag eines Königs“ dreht sich alles um die alltäglichen Verpflichtungen und Vergnügungen eines Monarchen (Morgenstimmung, Audienz, Messe, Tafel, Jagd, Volksfest, Abend). Das Ensemble erzählt musikalisch vom (All)Tag eines Königs und präsentiert Werke, die thematisch in diesem Kontext stehen. Ähnlich der Programmmusik werden die Werke in einem Gesamtkonzept präsentiert, welches es dem Publikum ermöglicht, voll und ganz in die Materie einzutauchen. Gespielt werden Werke von Mozart, Bach, R. Strauss, Beethoven, Weber, Brahms ua.