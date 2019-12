Koalition: Auf allen Ebenen wird weiterverhandelt

Auch diese Woche wird in Sachen türkis-grüner Koalitionsbildung weiterverhandelt.

Wohl kein Ergebnis vor Weihnachten

Manchmal wäre die Versuchung groß, aus den #regierungsverhandlungen hinauszutwittern, weil türkis es meisterhaft beherrscht (Respekt!) medialen Spin-drift in die eigene Richtung zu erzeugen. Eventuell ist doch derjenige doof, der sich an die Spielregeln hält...

Streit über Methodik

Wie die "Oberösterreichische Nachrichten" am Montag berichteten, soll es zuletzt zudem einen Streit über die Methodik in den Verhandlungen gegeben haben, der jedoch bereinigt worden sei.

Demnach wollten die Grünen inhaltliche Differenzen so weit wie möglich in den Fachgruppen austragen und auf dieser Ebene lösen, was aus Sicht der Volkspartei aber die Verhandlungen noch mehr in die Länge gezogen hätte. Kogler soll sich schließlich doch zum "Chefprinzip" bekannt haben. Strittiges dürfte damit umgehend bei ihm und Kurz landen und soll dort wohl im großen Abgleich gelöst werden.