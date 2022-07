Koalition, Abtreibung und Verkehr in Bregenz

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink beschließt am Freitag die Runde der VN-Sommergespräche in "Vorarlberg LIVE".

Der aktuell einzige Mediziner in Vorarlberg, der Schwangerschaftsabbrüche anbietet, geht in absehbarer Zeit in Pension - die Suche nach einer Nachfolgelösung laufe bereits. "Mir ist wichtig zu sagen, dass es in Vorarlberg ein Angebot braucht, das für Frauen gut zugänglich ist. Die Diskussion ist eröffnet."