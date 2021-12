Kleine Onko-Heldin wird zum Weihnachtsengel

Suha aus Hard hat den Krebs besiegt und weiß um die Schrecken der Chemotherapie. Deswegen spendet die Zehnjährige nun ihre Haare und macht jenen Kindern Mut, die diesen schwierigen Weg noch vor sich haben.

Betritt man die kleine Wohnung von Familie Posstajie in Fußach, schlägt einem eine Welle der Gastfreundschaft entgegen. 2015 flüchtete die vierköpfige Familie vor den Gräueln des Krieges und ließ ihre Heimatstadt Idlib hinter sich. Umso dankbarer ist Vater Moawia, der als diplomierter Krankenpfleger u.a. aktuell im Altenheim seinen Dienst versieht, über die Chance, in Österreich neu anzufangen.

Am 4. Oktober 2017 folgte aber die nächste Hiobsbotschaft für die leidgeprüfte Familie. Bei ihrer Tochter Suha wurde Akute Lymphatische Leukämie (ALL) diagnostiziert. Es folgten bange Wochen mit unzähligen Chemotherapien, vor allem der Verlust ihrer geliebten Haarpracht war für die kleine Onkologie-Patientin schwer zu verkraften. Einmal mehr zeigte Suha aber, dass in ihr eine echte Kämpfernatur steckt und nach schier endlosen Behandlungen konnte die sympathische junge Dame den Kampf gegen die heimtückische Krankheit gewinnen. Und gäbe es einen besseren Anlass als das Fest der Liebe, um mit einer einzigartigen Aktion, dem Krebs die kalte Schulter zu zeigen?