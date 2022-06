Klangwolke der Blasmusik

Wenn die Musik spielt, dann freut sich das Herz, wie unlängst beim dreitägigen Bezirksmusikfest in Muntlix oder beim aktuellen, ebenfalls drei Tage dauernden Musikfest in Batschuns.

21 Gruppen nahmen am letzten Veranstaltungstag beim Festumzug durch Muntlix teil. Die Teilnehmenden (Name des Festführers jeweils in Klammer):