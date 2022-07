Kim Kardashian präsentiert Tochter North in Paris

Auf der Paris Fashion Week gab es wie immer zahllose Fashion-Hingucker. Am meisten beachtet waren am Dienstag jedoch Kim Kardashian und Tochter North West.

Es war ihr erster großer Auftritt in der Öffentlichkeit: Zur Paris Fashion Week brachte Reality-Ikone Kim Kardashian (41) ihre älteste Tochter North (9) mit. Das Töchterchen saß natürlich in der Front Row, während Mama für Balenciaga über den Catwalk defilierte - zusammen mit anderen Promis wie Nicole Kidman, Dua Lipa, Bella Hadid oder Naomi Campbell.

Kim und North stahlen die Show

Am meisten beachtet waren allerdings Kims und Norths Outfits nach der Show - beide zeigten sich mit Fake-Nasenringen, dickem Silberschmuck, Nadelstreifen-Outfits und schweren Boots sowie dunklen Sonnenbrillen und stahlen so ziemlich jedem an diesem Tag die Show. Klar, dass die gezeigten Styles der Modeschauen da fast zur Nebensache wurden - in der Bildergalerie gibt's trotzdem einige der spektakulärsten Looks!