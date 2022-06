Kickstart für Vorarlberger Moped Ride in Dornbirn

Vintage-Feeling und jede Menge gute Laune: 999 Mopedfans verwandeln das Messegelände in ein 50-ccm-Eldorado.

Wohin das Auge blickt, entdeckt man als Besucher wahre Schätze. So manch einer wird wohl nostalgisch, wenn er liebevoll hergerichtete Zweiräder aller Marken in voller Pracht erleben kann. "Wir haben Gäste aus aller Welt. Was sie eint, ist die Liebe zu ihrem Gefährt. Ein Teilnehmer ist ungefähr seit sechs Wochen unterwegs und hat den Weg vom Nordkap auf sich genommen", gibt Organisator Andreas Hammerer im VOL.AT-Video einen kleinen Einblick in die Ambitionen seines Publikums.