Kempf, Tabernig und Hofherr-Brüder messen sich international

Gute Vorarlberger Beteiligung bei European Youth Cup in Imst

Keine Sommerpause für unseren Kletternachwuchs. Am vergangenen Wochenende fand in Imst der European Youth Cup in den Disziplinen Lead und Speed statt. Vorarlberg war mit vier Athlet*innen vertreten, die durchaus gute Ergebnisse nach Hause brachten.