Kellerduell in der Eliteliga bringt viel Offensivpower

Schlusslicht SC Röthis will gegen FC Rotenberg ersten Saisonsieg einfahren

Der Liveticker vom Spiel SC Röthis vs FC Rotenberg

Im Kellerduell des Schlusslicht SC Röfix Röthis und dem Vorletzten Zima FC Rotenberg im Livestream am Sonntag, 16 Uhr, Sportplatz Ratz, stehen sich die derzeit zwei tabellenmäßig schlechtesten Vereine in der VN.at Eliteliga Vorarlberg gegenüber. Allerdings haben beide Klubs mehr Qualität in der Mannschaft und wurden bisher oft unter dem Wert geschlagen.