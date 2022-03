Kein „normales“ Feuerwehrjahr

Vergangene Woche blickte die Zwischenwässler Feuerwehr im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf das hinter ihnen liegende Jahr zurück.

Zwischenwasser . Bei der Jahreshauptversammlung konnte Feuerwehrkommandant Mathias Natter den anwesenden Gästen, unter ihnen Bürgermeister Jürgen Bachmann, sowie Vertretern der umliegenden Feuerwehren einen Einblick in das Einsatz- und Schulungsjahr 2021 geben.

Der Feuerwehrkommandant blickte dabei auf ein schwieriges zweites Jahr in der Pandemie zurück und berichtete, dass zahlreiche Veranstaltungen und Proben kurzfristig abgesagt oder umgeplant werden mussten. Daher fielen auch die geleisteten Stunden im Vergleich zu einem „normalen“ Feuerwehrjahr deutlich geringer aus und so wurden im Jahr 2021 insgesamt 3.415 Stunden für die Arbeit bei der Feuerwehr geleistet. Dazu wurden die Wehrmänner im vergangenen Jahr auch zu 27 Einsätzen alarmiert, wobei drei Brandeinsätze und 24 technische Einsätze abgearbeitet wurden.

In Zwischenwasser erklären sich aktuell 5 aktive Feuerwehrfrauen, 43 aktive Feuerwehrmänner, eine passive Feuerwehrfrau, 4 passive Feuerwehrmänner, 19 Ehrenmitglieder und 11 Jugendfeuerwehrmitglieder bereit, unzählige Stunden in Aus- und Weiterbildung zu investieren, um bei Einsätzen unentgeltliche Hilfe leisten zu können. Dazu nutzte auch Bürgermeister Jürgen Bachmann die Jahreshauptversammlung für einen besonderen Dank und hob hervor wie wichtig das Ehrenamt ist und dass sich das besonders in den letzten zwei Jahren gezeigt hat.