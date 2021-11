Karambolage auf A14 – Totalschaden an drei Pkw

Gegen 5 Uhr morgens kam es auf der A14 zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Am Montag, 29.11.2021, kam es gegen 05.15 Uhr auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol zu einer Karambolage zwischen drei Pkw. Ein 22-Jähriger war im Bereich der Autobahnausfahrt Dornbirn-Nord mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Grund hierfür dürften leichter Schneefall und der damit einhergehende Schneematsch auf der Fahrbahn gewesen sein. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen die Außenleitschiene, wurde dann gegen die Mittelleitscheine (Betonleitwand) geschleudert, bevor es auf der Überholspur zum Stehen kam.