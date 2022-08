Kampf um Formel-1-Pole in Spa

Red-Bull-Pilot Sergio Perez hat seinen Teamkollegen Max Verstappen im Formel-1-Abschlusstraining in Belgien düpiert.

Der Mexikaner verwies den Weltmeister am Samstag in Spa-Francorchamps mit 0,137 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari vor McLaren-Pilot Lando Norris. Verstappen, Norris und fünf weitere Fahrer müssen sich beim Start des Rennens am Sonntag aber hinten anstellen, weil an ihren Autos regelwidrig Motoren-Bauteile getauscht wurden.