Junge Langeneggerinnen erzählen von ihren Auslandserfahrungen

Zwei Weltenbummlerinnen berichten am Freitag, 18. Oktober im Café Stopp von ihren Erlebnissen.

Langenegg. „Young Spirit“ nennt sich die Serie, die sich das Team „Lebenswert leben“ um Dr. Gebhard Bechter einfallen hat lassen. Die Idee ist es, dass junge Langeneggerinnen und Langenegger, die einen längeren Auslandaufenthalt hinter sich haben, ihre Erfahrungen an die Bevölkerung weitergeben. Im ersten Schritt haben zahlreiche, junge Menschen aus Langenegg ihre Auslandsberichte in der Gemeindezeitung veröffentlicht. Gründe für einen längeren Aufenthalt außerhalb der gewohnten Umgebung gibt es viele – ob Studium, Praktikum, Arbeit, oder eine längere Reise – jede Geschichte hat ihren Platz gefunden und erfreute sich großer Beliebtheit.

Im zweiten Schritt dieses spannenden Projektes gibt es den „Young Spirit Hock“, bei dem jeweils zwei Weltenbummler im Café Stopp von ihren Erfahrungen berichten. Die nächste Veranstaltung dieser Art findet am Freitag, 18.10. ab 19:00 Uhr im Café Stopp statt. Diesmal erzählen Annemarie Nußbaumer und Johanna Raid von ihren Erlebnissen. Johanna Raid zeigt Bilder von ihrem Ozeanien-Trip und Annemarie Nußbaumer gibt Einblicke in ihre Arbeit für Ärzte ohne Grenzen in Sierra Leone. Beide freuen sich danach auf einen gemütlichen Hock mit Jung und Alt. MO