Junge Eiskunstläufer bereiten sich auf die Saison vor

Kurztrainingslager in Laterns bot ein abwechslungsreiches Programm.

RANKWEIL. Das Eiskunstlaufen ist längst zu einem Ganzjahressport geworden. Um für die vielen Wettkämpfe in den Wintermonaten gut gerüstet zu sein, muss im Frühjahr und Sommer mit vielen Trainingseinheiten die Basis geschaffen werden. Der Eissportverein Rankweil ist bestrebt den jungen Sportlern beste Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Unter der Leitung von Trainerin Sandy Marte-Tschann wurde drei Tage lang im Ferienhaus Bergfrieden in Laterns hart trainiert. Kraft, Ausdauer und Einheiten mit Theorie stand auf dem abwechslungsreichen Programm. Der Spaßfaktor kam aber nicht zu kurz. Waldspaziergänge, ein Besuch auf der Sommerrodelbahn in Laterns und diverse Spiele wurden abgehalten. Als krönenden Abschluss gab es von den Initiatoren Thomas Biedermann und Ernst Keckeis eine Grillpartie. In der kommenden Saison wollen die jungen Eiskunstläufer vom EV Rankweil bei den landesweiten Titelkämpfen und bei diversen Turnieren im In- und Ausland sportlich glänzen. VN-TK