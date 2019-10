Jugendmusikkonzert „Wir sind Helden!“

Am 20. Oktober lud die Jugendmusik des Musikverein Hörbranz zum Konzert in den Leiblachtalsaal.

Wieder ließen sich zahlreiche Musikanhänger das Konzert der Nachwuchsmusiker am Sonntagvormittag nicht entgehen und wurden wie gewohnt musikalisch bestens verwöhnt. Mit Titeln wie Fanfare for an unsung hero, Break of the Code, Predators of the Deep, The Olympic Hero, A Medieval Suite, Footprints on the Moon, Western Suite, Cartoon Heros, Televison Showcase, Hawaii Five-O und We are the Champions wurden verschiedenste Helden unter der Leitung von Carmen Jochum klangbar gemacht. Ob im Wilden Westen, im Mittelalter, bei Olympischen Spielen, bei der Mondlandung, in bekannten Serien wie Hawaii Five-O, A-Team, Miami Vice oder The Muppet Show, immer wieder bleiben uns Helden in Erinnerung. Und bei We are the Champion fühlt man sich doch gleich selbst wie ein Sieger. Beim musikalischen Streifzug durch die Heldengeschichten wurden Erinnerungen geweckt und bei manch einem Stück musste man einfach mitsummen.