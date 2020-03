Jubiläumsfunken in Tosters

Rekordverdächtig: 40 Funken zum 40-jährigen Bestehen am Montikel.

Heuer wurde auf den Kinderfunken verzichtet. Dafür wurden 39 andere „kleine Funkentürme“ aufgestellt, die mit dem 22 Meter hohen Hauptturm die 40 voll machen. Speziell für das heurige Jubiläum wurde von dem Pyrotechniker eine Installation angefertigt. Gespannt wurde am Funkensonntag auf das Entzünden gewartet. Und so wurde per Fernzündgung eine der 39 kleinen Türme entfacht, die dann mit kleinen Raketen den jeweils benachbarten Turm angezündet hat bis schließlich der sechseckige Turm Feuer fing. Auf der Spitze saß Ludmilla, die vorher die Gäste mit einer traditionellen Büttenrede unterhielt. In ihrer Rede gab es neben Lob an der eigenen Zunft auch humorvoll Tadel an die Kollegen in Tisis, die es heuer leider nicht schafften ihre Hexe auf dem herkömmlichen Wege zu verbrennen. Anschließend verzauberten die Zunftmitglieder ihre Gäste mit einem Feuerwerk. ETU