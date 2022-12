Jahresrückblick 2022: Meistgelesen im Juli

Eröffnung der Bregenzer Festspiele, Österreicherin stirbt nach Hai-Angriff in Ägypten, Gesundheitsminister Rauch verliert auf Twitter die Geduld: Das war der Juli auf VOL.AT.

Der Juli 2022 brachte außerdem einen Aufsehen erregenden Hotelbrand in Warth, "Steine des Anstoßes" in Dornbirn und schiefen Haussegen im Corona-Widerstand . Diese Geschichten haben die VOL.AT User im Juli am meisten interessiert: