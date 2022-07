25-Jähriger in Bregenzer Wochenhafen ertrunken

Am Montagabend ist ein 25-jähriger Mann im Bregenzer Wochenhafen ertrunken. Ein in Not geratener Ersthelfer konnte gerettet werden.

Am Montagabend kurz nach 20.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Wasserrettung, Feuerwehr, Rettung und Polizei unter Beteiligung von drei Booten und zwei Helikoptern zum Wochenhafen in Bregenz gerufen, weil zwei Personen im Wasser um Hilfe riefen. Beim Eintreffen der Mannschaften stellte sich schnell heraus, dass einer der beiden Männer ein Ersthelfer war, der versuchte, einen 25-jährigen Badegast vor dem Ertrinken zu bewahren.

Suchaktion dauerte zwei Stunden

Als das misslang, geriet der Retter selbst in Not, konnte aber an Land gebracht und dort erstversorgt werden. Bei der nachfolgenden Suchaktion der Taucher der Wasserrettung, die sich bei Wind, Wellen, stark eingeschränkter Sicht und dichtem Seegrasbewuchs über zwei Stunden zog, konnte der 25-Jährige aber nur noch tot aus dem Bodensee geborgen werden.