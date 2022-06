Sicher im Wasser: So sollte man im Notfall reagieren

Es gibt immer mehr Nichtschwimmer. Wie man sichere Bade- und Paddle-Tage verbringen kann und was im Notfall zu tun ist.

Die Zahl der Nichtschwimmer nimmt zu. Das beobachtet auch die Wasserrettung Vorarlberg. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass in Coronazeiten kaum Schwimmkurse möglich waren, so Landesleiter Daniel Plaichner gegenüber VOL.AT. Die Problematik müsse natürlich in Angriff genommen werden – etwa durch Schwimmkursangebote für alle Altersgruppen. Auch Unfälle mit Nichtschwimmern nehmen zu. Zudem häufen sich Wildbadeunfälle, da Trendsportarten, wie etwa Stand Up Paddling (SUP), in Fließgewässern zunehmen.