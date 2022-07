Wegen Quarantäne-Aus: Rosenkrieg im Hause Rauch?

In einer Presseaussendung hat Gabriele Sprickler-Falschlunger, SPÖ-Landesparteivorsitzende und Ehefrau von Gesundheitsminister Johannes Rauch, das Quarantäne-Aus scharf kritisiert.

Klare Worte

Damit schießt Sprickler-Falschlunger via Presseaussendung gegen den eigenen Ehemann - sie ist mit dem grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch verheiratet. Dies hält sie nicht von klaren Worten ab: Es sei hinlänglich bekannt, dass ein Infizierter schon vor seinem positiven Test ansteckend ist - trotzdem reduziert die Absonderung positiv auf Corona getesteter Menschen die Zahl der Ansteckungen erheblich, heißt es weiter in der Aussendung.

"Völlig undenkbar"

Völlig undenkbar ist für die SPÖ ein „Arbeiten nachweislich infizierter Menschen mit Maske“ in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. So wie Bürgermeister Ludwig aus Wien, halten auch die Vorarlberger Sozialdemokraten des Ende der Quarantäne für Infizierte für einen Schritt in die falsche Richtung. Viel wichtiger wäre es, sich jetzt auf die Herbstwelle vorzubereiten, die so sicher komme, wie das Amen im Gebet.