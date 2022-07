So denkt Vorarlberg über ein mögliches Quarantäne-Aus

Wie denken Vorarlberger über ein Aus der Corona-Quarantäne? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

Eine Frage des Infektions-Verlaufs

Bei einer VOL.AT-Umfrage in Dornbirn war sich ein Großteil der Befragten einig, dass es bei der Frage um die Quarantäne vor allem auf den Verlauf der Infektion ankommen. Bei starkem Verlauf würden die Umfrageteilnehmer eine Quarantäne befürworten. Sie könnten sich aber durchaus vorstellen, dass jemand, der kaum oder gar keine Symptome aufweise, sich freier bewegen könnte.

Wer krank ist, soll zuhause bleiben

"Bei mildem Verlauf, mit Maske und Vorsichtmaßnahmen, würde ich sagen, kann jeder selbst die Eigenverantwortung übernehmen, bin ich so fit, dass ich mir Arbeit und Freizeit zumuten kann oder nicht", meint etwa Traudel Pianka aus Dornbirn. "Wenn einem schlecht geht, bleibt man ja sowieso daheim", so Rebecca Hammer aus Hohenems. "Ich nehme es so wie es kommt." Jeder sei für sich selbst verantwortlich, meint auch Maria Grazia Amerio Klostermann aus Dornbirn. Wer krank sei, solle zu Hause bleiben, um andere möglichst nicht anzustecken.