Brand aus in Warth - So sieht das Hotel jetzt aus

In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Brand im Hotel Jägeralpe in Warth. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde das Ausmaß der Zerstörung sichtbar.

Am Freitag um 00:10 Uhr löste sich die Brandmeldeanlage eines Hotels in Hochkrumbach aus. Ein Fassadenbrand im Bereich der Terasse breitete sich in der Folge über die ganze Front des Hotels aus.