Arbeitsunfall endet für 27-Jährigen tödlich

Am Dienstag ereignete sich ein Arbeitsunfall in Dornbirn. Ein 27-Jähriger wurde tödlich verletzt.

Am 12.07.2022 um 11:45 Uhr ereignete sich bei der Eisenbahnunterführung Dornbirn Hatlerdorf ein Arbeitsunfall, bei dem ein 27-jähriger ÖBB-Mitarbeiter tödlich verletzt wurde. ÖBB-Arbeiter waren mit der Instandsetzung von Beleuchtungseinrichtungen an der Haltestelle Hatlerdorf beschäftigt. An einem der Beleuchtungskörper war ein Stahlseil befestigt. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte das am Boden liegende Stahlseil von der Brücke und ragte als Schlaufe in die Unterführung. Das Stahlseil wurde in weiterer Folge von einem durchfahrenden Auto mitgezogen und auf Spannung gebracht.