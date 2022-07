Das waren die Fashion-Hingucker der Festspieleröffnung

Sie wird einfach nicht älter: Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Mittwochvormittag strahlte Ilga Sausgruber, Ehefrau von Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber, mindestens so sehr wie die Sonne. Da kam ihr cooles, schwarzweiß gestreiftes Netzkleid samt passenden Ohrringen erst so richtig zur Geltung.

Schick und edel trotz Hitze

Auch die anderen Damen hatten sich trotz der enormen Hitze so richtig in Schale geworfen. Immer wieder sah man, in Anlehnung an "Madame Butterfly", das heurige Spiel auf dem See, asiatische Akzente wie bemalte Sonnenschirme oder den schicken Kimono-Gürtel von Marco Tittlers Lebensgefährtin Simone Kruzliak.

Neben unifarbenen Outfits in auffälligen Tönen gab es diesmal auch besonders viele großflächige Prints oder Blumenmuster, wie etwa bei Unternehmerin Petra Kreuzer.