Rauch rastet aus: "Das war's für mich!"

Auf Twitter legte der Gesundheitsminister am Donnerstag einen eher unrühmlichen Auftritt hin.

Es fing so harmlos an: Eigentlich wollte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Donnerstag nur die von mehreren Medien enthüllten Pläne zum Corona-Quarantäne-Aus auf Twitter kommentieren. In mehreren Tweets lieferte er ein paar Hintergrundfakten.