Dornbirn: "Steine des Anstoßes" heiß diskutiert

"Viel zu heiß, fehlende Beschattung": Die neuen Sitzgelegenheiten am Eingang zur Fußgängerzone sorgen für Diskussionsstoff.

In Dornbirn sorgen nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen für Schweißperlen auf der Stirn. Anstelle der ehemaligen Telefonzelle am Eingang zur Fußgängerzone bei der Kreuzung Marktstraße/Schillerstraße wurden drei glatt geschliffene Sitzgelegenheiten aus Stein installiert. Flach, massiv und durchaus schön anzusehen, könnte man meinen. Auf Social Media stoßen die extravaganten Innenstadtmöbel nun aber auf Kritik. Einerseits wird die fehlende Beschattung bemängelt, ein Brunnen wäre viel schöner gewesen oder auch der Wunsch nach Grünpflanzen oder Bäumen wird online kundgetan.

Stadtrat Waibel misst

59 Grad C° an der Oberfläche

Besonders kritisch sieht Stadtrat Christoph Waibel die "Steine des Anstoßes" und veröffentlicht eine Temperaturmessung mit 59 Grad C° an der Oberfläche. "Die neuen Steine am Anfang der Fußgänger-Zone Markt werden schon jemandem gefallen. Mir nicht. So weit, so gut. Dass die allerdings 59 Grad Hitze aufweisen, wird wohl eher dafür sorgen, dass niemand drauf sitzt", kommentierte er sein Posting auf Facebook.