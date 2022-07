Bezirksmusikfest: Mann stürzte nach Kletterpartie ab

Beim Bezirksmusikfest in Lingenau herrschte rege Partystimmung. Ein junger Mann kletterte zum Zeltdach und stürzte in die Menge.

Nach zwei Jahren Pause ging das Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Lingenau über die Bühne. Im Zelt und bei den Umzügen herrschte Super-Stimmung. Zahlreiche Freunde der Volksmusik kamen in den Vorderen Bregenzerwald, um endlich wieder gemeinsam zu feiern. Auch im Barzelt ging es am Wochenende heiß her.