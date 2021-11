Jack Unterweger: Die Jagd auf einen Serienmörder

Im nächsten Teil der VOL.AT-Serie spricht Lokalhistoriker Sigi Schwärzler über eine grauenvolle Mordserie im Rotlicht-Milieu, die ganz Österreich erschaudern ließ.

Zunächst landete Johann "Jack" Unterweger 1976 wegen Mordes an einer 18-jährigen Deutschen hinter Gittern. Seine lebenslange Haftstrafe nutzte der begabte Rhetoriker und Literat seine Zeit in der Haftanstalt Krems-Stein, um sich als "Häfen-Poet" einen mehr als fragwürdigen Ruf zu erarbeiten. Sein literarisches Schaffen brachte ihm gesellschaftliche Läuterung, namhafte Intellektuelle machten sich für eine Begnadigung des "resozialisierten Verbrechers" stark. Ein folgenschwerer Fehler. Im Mai 1990 kam Unterweger frei und wurde zum gefeierten Prominenten, er verkehrte umgeben von schönen Frauen in der Wiener Schickeria und machte sich mit TV-Auftritten einen Namen. Hinter der Fassade des redebegabten und charmanten Beaus verbarg sich aber ein frauenmordendes Monster, Dr. Haller beschrieb ihn auch als "bösartigen und paranoiden Narzisten."

Prozess: "Spuren" aus Vorarlberg überführen Unterweger

Nach einer grauenvollen Mordserie an insgesamt elf Frauen, u.a. auch an Prostituierten aus dem Rotlicht-Milieu, ging der Serienmörder den Ermittlern auf den Leim. Zunächst gelang Unterweger noch die Flucht in die USA, wo er schließlich gefasst wurde und am 28. Mai 1992 nach Österreich überstellt wurde. Nach einem 30 Tage andauernden Prozess, indem sich der Serienkiller regelrecht inszenierte und in Unschuld wähnte, wurde er auch dank in Vorarlberg sichergestellter Spuren überführt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach dem Schuldspruch erhängte sich der gebürtige Steirer in seiner Zelle.