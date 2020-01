Iran: Tote nach Massenpanik bei Soleimani-Trauerzug

Beim Trauerzug für den iranischen General Qassem Soleimani in dessen Geburtsort Kerman brach eine Massenpanik aus. Dabei sind40 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden.

Beisetzung verschoben

Hunderttausende bei Trauerzug

Nach Medienangaben hatten sich in Kerman hunderttausende Menschen versammelt, um an dem Trauerzug teilzunehmen. Zuvor hatte es bereits in mehreren iranischen Städten wie große Trauerzüge gegeben. Allein in Teheran nahmen Medienberichten zufolge Millionen Menschen Abschied von dem als Märtyrer verehrten General.