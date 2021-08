Internationales Flair – Startschuss für die Wolfurttrophy

Das Sommerwetter lässt derzeit noch zu wünschen übrig, die Teilnehmerliste der diesjährigen Wolfurttrophy jedoch nicht.

Die Teams bei den Herren und bei den Damen versprühen wieder internationales Beachvolleyballflair. Mit dabei aber auch die heimische Elite. Die Trophy ist in diesem Jahr Teil der Austrian Beachvolleyball-Tour Pro 160. Das Teilnehmerfeld im Herrenbewerb wird vom Schweizer Nationalteam, Quentin Métral/Yves Haussener angeführt. Mit dabei auch das österreichische Duo Mathias Seiser/Moritz Kindl, das nach drei zweiten Plätzen auf der Austrian Beach Tour Pro heiß auf den ersten Turniersieg 2021 sind. Ein bekanntes Gesicht ist auch der dreifache Wolfurttrophy-Sieger Robert Kufa. Der Tscheche tritt mit seinem südafrikanischen Partner Leo Williams an. Das Duo konnte sich schon 2018 in Wolfurt in die Siegerliste eintragen. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf den Tschechen Donovan Dzavoronok. Der 24-jährige Nationalteamspieler tritt im Sommer mit seinem Landsmann Tadeas Tezzele an. Im Winter ist 2,02-Meter-Mann Dzavoronok in der italienischen Serie A, bei Vero Volley Monza im Einsatz. Das heimische Teilnehmerfeld wird angeführt von Jakob Reiter und Simon Baldauf. Noch 2019 standen sie in Wolfurt gemeinsam auf dem Feld und konnten dieses als Sieger verlassen. Seit gut einem Jahr gehen die beiden Vorarlberger nun getrennte Wege auf der Beachtour.