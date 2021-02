Informationen der Funkenzunft

BINGS, STALLEHR, RADIN Wie die anderen Vereine musste auch die Funkenzunft Bings – Stallehr – Radin ihre Veranstaltungen absagen.

Schweren Herzens musste die Zunft bereits frühzeitig ihren Zunftball absagen und auf das Jahr 2022 vertrösten. Auch die Kinderfasnat und das Funkenabbrennen können heuer nicht stattfinden. „Jedoch wird das Kulturblatt HÄCHLA termingerecht am Gumpigadonnschtig erscheinen, damit die Bevölkerung in dieser freudlosen Zeit etwas zum Lachen hat. Weiters werden wir die Kinder der Volksschule, des Kindergartens und der Spielgruppe am Fasnatsdienstag wieder mit Krapfen beschenken.“, erläutert Zunftmeister Johannes Fritz. SW